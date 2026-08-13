Fenerbahçe’de ayrılık: Resmi açıklama geldi
14:34, 13/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 14:34, 13/08/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Fenerbahçe’de yıldız oyuncuya veda ediliyor. Sarı lacivertli takımda ilk ayrılık da belli oldu.
Fenerbahçe'de Fred'in geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Atletico Mineiro CEO'su Pedro Daniel, Brezilyalı orta saha oyuncusuyla görüşmelerin devam ettiğini ve transfer sürecinin son aşamaya yaklaştığını açıkladı.
Daniel, anlaşmanın tamamlanması için biraz daha beklemeleri gerektiğini söyledi.
Daniel, “Fred ile görüşmelerimiz sürüyor. Süreç sona yaklaştı ama biraz daha beklememiz gerekiyor” dedi.
Fred’in de eşyalarını topladığı ve taşınma hazırlıklarında olduğu öğrenildi.
Başlıklar :fenerbahçefredsüper lig
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