İspanya Süper Kupa maçları İstanbul'da oynanacak: Resmi açıklama geldi
14:23, 13/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 14:23, 13/08/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Arda Güler
İspanya Futbol Federasyonu, İspanya Süper Kupası'nın 2-7 Şubat 2027 tarihleri arasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda düzenleneceğini açıkladı.
İspanya Futbol Federasyonu'nun açıklamasında İspanya Süper Kupası'nın Türkiye'de düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
Real Madrid, Barcelona, Real Sociedad ve Atletico de Madrid arasındaki karşılaşmaların Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını açıklandı.
Dört takımın mücadele ettiği organizasyonda yarı final eşleşmeleri de netleşti. Buna göre turnuvada şu eşleşmeler oynanacak:
- Real Sociedad – Real Madrid
- Barcelona – Atletico Madrid
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