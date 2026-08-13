Martinelli derken Galatasaray'dan bir bomba daha! İngilizler duyurdu
Trendyol Süper Lig’de yeni sezona evindeki Çorum FK maçıyla 'merhaba' demeye hazırlanan Galatasaray, transfer piyasasını sallayacak bomba iddialarla gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların Arsenal forması giyen Gabriel Martinelli için 38 milyon sterlinlik resmi teklif yaptığı belirtilirken, İngiliz basınına göre listedeki bir diğer dev isim ise Liverpool'un yıldızı oldu.
Yeni sezon öncesi Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek dünya çapında bir kadro kurmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılı yönetim, Arsenal’in 25 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Gabriel Martinelli'yi transfer döneminin 1 numaralı hedefi haline getirdi.
The Guardian’ın haberine göre Galatasaray, Premier Lig pazarındaki operasyonlarını sadece hücum hattıyla sınırlı tutmuyor.
Sarı-kırmızılıların radarındaki bir diğer isim, Liverpool'un Arjantinli orta sahası Alexis Mac Allister oldu.
27 yaşındaki başarılı orta sahanın durumunu yakından takip eden Galatasaray, İngiliz ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun transfer şartlarını detaylı bir şekilde araştırıyor.
2023 yılında Brighton’dan Liverpool’a 42 milyon euro karşılığında transfer olan Mac Allister'in kariyerinde Dünya Kupası şampiyonluğu da bulunuyor.
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