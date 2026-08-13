Galatasaray taraftarının en çok sevdiği isimdi: Şimdi kendisine kulüp bulamıyor
10:30, 13/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 10:31, 13/08/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Galatasaray ile yollarını ayıran Mauro Icardi, bu kararı aldığına pişman oldu. Yıldız oyuncuya, hiçbir kulübün teklif yapmadığı öğrenildi.
Galatasaray’dan ayrılan Icardi, istediğini bulamadı.
Gazeteci Fabrizio Romano, Arjantinli golcünün geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Romano, Icardi'nin dünyanın neredeyse her yerindeki kulüplere önerildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Icardi neredeyse dünyanın her yerindeki takımlara önerildi. Como, onu reddetti. Olympiakos gibi takımları da kendisi reddediyor. Şu anda Lazio'ya da önerildi. Olgunlaşmış bir durum yok."
Başlıklar :mauro icardiicardigalatasaray
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