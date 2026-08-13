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Osimhen için 130 milyon euroluk teklif geldi: Galatasaray'dan jet yanıt!

Osimhen için 130 milyon euroluk teklif geldi: Galatasaray'dan jet yanıt!

16:17, 13/08/2026, Perşembe
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Osimhen için 130 milyon euroluk teklif geldi: Galatasaray'dan jet yanıt!

Galatasaray'ın golcüsü için Suudi Arabistan'dan dudak uçuklatan bir teklif geldiği öne sürüldü. Al-Hilal adına hareket eden bir aracının 130 milyon euroluk sözlü öneriyle sarı-kırmızılıların kapısını çaldığı belirtilirken, yönetimin bu rakama verdiği yanıt ortaya çıktı.

Galatasaray'da Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili gündemi değiştirecek bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili gündemi değiştirecek bir gelişme yaşandı.

Sky Almanya'dan Florian Plettenberg'in haberine göre, Al-Hilal adına görüşmeler gerçekleştiren bir transfer aracısı, 12 Ağustos Çarşamba günü Nijeryalı yıldız için Galatasaray'a 130 milyon euroluk sözlü teklif sundu.

Sky Almanya'dan Florian Plettenberg'in haberine göre, Al-Hilal adına görüşmeler gerçekleştiren bir transfer aracısı, 12 Ağustos Çarşamba günü Nijeryalı yıldız için Galatasaray'a 130 milyon euroluk sözlü teklif sundu.

Galatasaray'dan teklife jet yanıt

Al-Hilal'in Osimhen için yeniden devreye girdiği yönündeki iddialar son günlerde Avrupa ve Afrika basınında da geniş yer buldu.


Galatasaray'dan teklife jet yanıtAl-Hilal'in Osimhen için yeniden devreye girdiği yönündeki iddialar son günlerde Avrupa ve Afrika basınında da geniş yer buldu.

Ancak Galatasaray yönetiminin yeni teklif karşısında pazarlık masasına oturmayı düşünmediği ve yıldız futbolcunun satışı konusunda herhangi bir görüşme yürütmeye sıcak bakmadığı belirtildi.

Ancak Galatasaray yönetiminin yeni teklif karşısında pazarlık masasına oturmayı düşünmediği ve yıldız futbolcunun satışı konusunda herhangi bir görüşme yürütmeye sıcak bakmadığı belirtildi.

Napoli'nin de gözü satışta

Galatasaray, Osimhen'in bonservisini 31 Temmuz 2025'te Napoli'den 75 milyon euro karşılığında aldı.


Napoli'nin de gözü satıştaGalatasaray, Osimhen'in bonservisini 31 Temmuz 2025'te Napoli'den 75 milyon euro karşılığında aldı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Nijeryalı golcüyle 2029 yılına kadar sözleşme imzalarken anlaşmaya sonraki satıştan elde edilecek kârın yüzde 10'unun Napoli'ye verilmesini öngören madde de eklendi.

Sarı-kırmızılı kulüp, Nijeryalı golcüyle 2029 yılına kadar sözleşme imzalarken anlaşmaya sonraki satıştan elde edilecek kârın yüzde 10'unun Napoli'ye verilmesini öngören madde de eklendi.

Osimhen'in Galatasaray performansı

Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla geçirdiği iki sezonda takımın hücumdaki en etkili isimlerinden biri oldu.


Osimhen'in Galatasaray performansıVictor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla geçirdiği iki sezonda takımın hücumdaki en etkili isimlerinden biri oldu.

Nijeryalı forvet, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında Galatasaray adına 74 resmi maçta sahaya çıkarken 59 gol ve 16 asistlik performans sergiledi.

Nijeryalı forvet, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında Galatasaray adına 74 resmi maçta sahaya çıkarken 59 gol ve 16 asistlik performans sergiledi.
Başlıklar :GalatasarayOsimhenTransferAl Hilal
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