Fenerbahçe’de sakatlık şoku: Yıldız oyuncu sahalardan uzak kalacak
15:55, 13/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 16:12, 13/08/2026, Perşembe
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Fenerbahçe’de Gençlerbirliği deplasmanı öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncu yaşadığı sakatlık nedeniyle, Gençlerbirliği karşılaşmasında süre alamayacak.
Süper Lig’de maçlar bu hafta itibarıyla başlıyor.
Fenerbahçe ilk haftada deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
Bu mücadele öncesinde sarı lacivertli takımda flaş bir sakatlık yaşandı.
Fenerbahçe’de kaleci Mert Günok'un sakatlandığı ve Gençlerbirliği maçında süre alamayacağı öğrenildi.
Graz maçı sonrasında ağrıları olan oyuncunun, Lyon karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışıldığı ifade edildi.
Başlıklar :fenerbahçegençlerbirliğisüper lig
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