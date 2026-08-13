Fenerbahçe’de sakatlık şoku: Yıldız oyuncu sahalardan uzak kalacak

Martinelli derken Galatasaray'dan bir bomba daha! İngilizler duyurdu

Trendyol Süper Lig’de yeni sezona evindeki Çorum FK maçıyla 'merhaba' demeye hazırlanan Galatasaray, transfer piyasasını sallayacak bomba iddialarla gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların Arsenal forması giyen Gabriel Martinelli için 38 milyon sterlinlik resmi teklif yaptığı belirtilirken, İngiliz basınına göre listedeki bir diğer dev isim ise Liverpool'un yıldızı oldu.