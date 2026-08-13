Dusan Vlahovic Beşiktaş'tan ne kadar kazanacak, kaç milyon euro?
Beşiktaş, uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü 26 yaşındaki Sırp golcü Dusan Vlahovic transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlı kulüp transferi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Peki, Dusan Vlahovic Beşiktaş'tan ne kadar kazanacak, kaç milyon euro? İşte detaylar.
Yeni sezon öncesinde forvet hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Dusan Vlahovic transferinde mutlu sona ulaştı.
Siyah-beyazlı kulüp, Sırp golcünün transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
VLAHOVİC BEŞİKTAŞ'TAN NE KADAR KAZANACAK, KAÇ MİLYON EURO?
Beşiktaş'ın Vlahovic ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. 26 yaşındaki golcü, siyah-beyazlılardan yıllık 7.5 milyon euro kazanacak.
TOPLAM 22.5 MİLYON EURO
Vlahovic, 3 yıllık sözleşmesi boyunca Beşiktaş'tan toplam 22.5 milyon euro garanti ücret elde edecek.
Sırp yıldız, böylece siyah-beyazlı takımın yeni sezondaki en dikkat çeken transferlerinden biri oldu.
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