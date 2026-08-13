Galatasaray'da yeni transferin sözleşmesinde kriz: Masaya oturacaklar!
Galatasaray’da yaz transfer döneminin en çok tartışılan konularından biri olan transfer sessizliğine, Lesley Ugochukwu konusunda yaşanan gelişmeler de eklendi.
Sarı-kırmızılıların Burnley’den satın alma opsiyonuyla kiraladığı genç futbolcunun sözleşmesindeki kritik madde, yönetimi devre arası için yeni bir plan yapmaya yöneltti.
Galatasaray’ın yaz dönemindeki tek transferi konumunda bulunan Ugochukwu’nun kiralık sözleşmesinde, 20 maçta forma giymesi halinde 22,5 milyon sterlinlik satın alma opsiyonunun devreye gireceği belirtiliyor.
Ancak şu ana kadar ortaya koyduğu performansla hem taraftarlardan hem de teknik heyetten beklenen geçer notu alamayan genç oyuncunun geleceği şimdiden tartışılmaya başlandı.
Sarı-kırmızılı yönetimin, 20 maçlık sınırın aşılması ve yüksek bedelli satın alma maddesinin devreye girmesi konusunda temkinli hareket ettiği öğrenildi.
Bu nedenle Galatasaray’ın devre arası transfer döneminde Burnley ile yeniden masaya oturması bekleniyor. Yönetimin, mevcut şartların değiştirilmesi için İngiliz ekibiyle görüşeceği, anlaşma sağlanamaması halinde ise Ugochukwu ile yolların ayrılmasının seçenekler arasında bulunduğu ifade ediliyor.
Sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmesi beklenen Galatasaray’ın transfer dönemini şu ana kadar yalnızca Ugochukwu hamlesiyle geçirmesi zaten taraftarların tepkisini çekmişti. Şimdi genç futbolcunun geleceğinin de belirsiz hale gelmesi, sarı-kırmızılı camiada transfer politikasına yönelik eleştirileri daha da artırdı.
Galatasaray cephesinde gözler bir yandan yeni transferlere çevrilirken, diğer yandan Ugochukwu’nun performansı ve 20 maçlık kritik sınır yakından takip edilecek.
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