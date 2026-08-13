Galatasaray'da yeni transferin sözleşmesinde kriz: Masaya oturacaklar!

Bu nedenle Galatasaray’ın devre arası transfer döneminde Burnley ile yeniden masaya oturması bekleniyor. Yönetimin, mevcut şartların değiştirilmesi için İngiliz ekibiyle görüşeceği, anlaşma sağlanamaması halinde ise Ugochukwu ile yolların ayrılmasının seçenekler arasında bulunduğu ifade ediliyor.