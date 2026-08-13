Beşiktaş - Hradec Kralove CANLI S SPORT İZLE || Beşiktaş - Hradec Kralove maçı hangi kanalda şifresiz mi, saat kaçta?





Siyah-beyazlılar, galibiyet veya beraberlikte tur atlayacak

Siyah-beyazlı ekip, Çekya takımı karşısında alacağı tüm galibiyet ve beraberliklerde adını play-off turuna yazdıracak. Hradec Kralove'un müsabakada alacağı tek farklı galibiyetler ise maçı uzatmaya götürecek. Konuk ekip, karşılaşmayı iki ya da daha farklı kazanması durumunda bir üst tura adını yazdıracak.







