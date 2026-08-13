Beşiktaş - Hradec Kralove Canlı Skor
18:54, 13/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 18:54, 13/08/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Beşiktaş - Hradec Kralove canlı
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Beşiktaş evinde Hradec Kralove’yi konuk ediyor. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Beşiktaş - Hradec Kralove canlı skor ve ilk 11’leri haberimizde.
Temsilcimiz Beşiktaş Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda evinde Hradec Kralove’yi ağırlıyor. İşte Beşiktaş - Hradec Kralove canlı skor ve ilk 11’ler…
BEŞİKTAŞ - HRADEC KRALOVE İLK 11’LER
Beşiktaş:
Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Oh.
Hradec Kralove:
Zadrazil, Uhrincat, Cihak, Cech, Ludvicek, Darida, Dancak, Horak, Van Buren, Sloncik, Mihalik.
BEŞİKTAŞ - HRADEC KRALOVE CANLI SKOR
BEŞİKTAŞ - HRADEC KRALOVE CANLI ANLATIM
Beşiktaş - Hradec Kralove maçının canlı anlatımı için
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Başlıklar :BeşiktaşHradec KraloveUEFA Avrupa Ligi
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