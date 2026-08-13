Beşiktaş'ın yeni transferi Vlahovic'in forma numarası belli oldu
Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Dusan Vlahovic'in yeni sezonda giyeceği forma için hazırlıklar tamamlandı. Siyah-beyazlıların hücum hattına önemli bir güç katması beklenen Sırp golcü, yeni takımında farklı bir heyecan yaşayacak.
Transferiyle birlikte Beşiktaş taraftarının büyük ilgisini üzerine çeken Vlahovic, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.
Golcü oyuncunun özellikle ceza sahasındaki etkinliği ve fizik gücüyle siyah-beyazlı takımın hücum organizasyonlarında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmalarının önemli parçalarından biri olan Vlahovic için forma detayının da netleşmesiyle birlikte taraftarların merakı arttı.
Yıldız futbolcunun siyah-beyazlı formayla sahaya çıkacağı ilk maç şimdiden büyük bir heyecanla bekleniyor.
Sırp golcünün yeni sezonda kullanacağı forma numarası ise haberin sonunda netlik kazandı. Vlahovic, Beşiktaş'ta 28 numaralı formayı giyecek.
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