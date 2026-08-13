Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalma mücadelesi veren Beşiktaş'ın play-off turundaki muhtemel rakibi ve maç takvimi netleşti. Peki, Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi kim? İşte detaylar.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile karşılaşan Beşiktaş, ilk maçta deplasmandan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar turu geçmesi halinde play-off turunda Kauno Zalgiris ile karşılaşacak.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki yol haritası netleşti.
Siyah-beyazlı ekip, 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile eşleşti. Beşiktaş, deplasmanda oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kazanarak rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti.
Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi kim?
Beşiktaş, Hradec Kralove engelini aşması halinde UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris ile karşı karşıya gelecek.
Litvanya temsilcisi, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb'e toplamda 7-1'lik skorla elenmesinin ardından Avrupa Ligi play-off turuna kaldı.
İLK MAÇ NE ZAMAN?
Beşiktaş'ın Kauno Zalgiris ile eşleşmesi halinde play-off turundaki ilk karşılaşma 20 Ağustos'ta İstanbul'da, rövanş ise 27 Ağustos'ta Litvanya'da oynanacak.
Siyah-beyazlıların öncelikli hedefi ise Hradec Kralove'yi eleyerek Avrupa Ligi play-off turuna adını yazdırmak.
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