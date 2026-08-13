Ve Fenerbahçe’de ayrılık kesinleşti: Yeni adresini duyurdular!
Fenerbahçe'de 3 sezondur forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in takımdan ayrılığı kesinleşti. Atletico Mineiro'nun sarı-lacivertli kulüple 2 milyon euro bonservis ve 500 bin euro bonus karşılığında el sıkıştığını duyurdu.
Fenerbahçe'de Fred ile yolların ayrılması konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.
Transfer dünyasının önde gelen gazetecilerinden Fabrizio Romano, Atletico Mineiro'nun Brezilyalı futbolcunun transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığını duyurdu.
2 MİLYON EURO BONSERVİS
Romano'nun haberine göre Atletico Mineiro, Fred transferi için Fenerbahçe'ye 2 milyon euro bonservis ödeyecek.
Anlaşmada ayrıca 500 bin euro bonus maddesinin bulunduğu belirtildi.
3.5 YILLIK SÖZLEŞME
Brezilyalı orta saha oyuncusunun Atletico Mineiro ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacağı aktarıldı. Kontratta ayrıca 1 yıllık uzatma opsiyonunun da yer alacağı ifade edildi.
Transferin, Fred'in menajeri Marcelo Pettinati ile Atletico Mineiro CEO'su Paulo Bracks arasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından tamamlandığı kaydedildi.
FRED TARAFTARI SELAMLAMIŞTI
Fred, Sturm Graz maçının ardından Fenerbahçe tribünlerine "üçlü" çektirmiş ve taraftarları selamlamıştı.
Teknik direktör İsmail Kartal da karşılaşma sonrasında Fred'in geleceğiyle ilgili, "Yönetim ile Fred arasında bazı şeyler var. Bekleyelim, bakalım ne olacak? Futbolda her an her şey değişebilir." ifadelerini kullanmıştı.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
2023 yazında Manchester United'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Fred, sarı-lacivertli formayla 125 resmi maçta görev yaptı.
Brezilyalı futbolcu bu karşılaşmalarda 12 gol ve 21 asist kaydetti.
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