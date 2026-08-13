Ertuğrul Doğan Muhammed Salah transferini anlattı: "Vizyon transferi oldu!"

Mohamed Salah transfer sürecine ilişkin konuşan Ertuğrul Doğan, Mısırlı yıldız için Beşiktaş'ın da devrede olduğunu öğrendiklerinde görüşmeleri bir süre durdurduklarını söyledi.

Doğan, “Salah transferinde Beşiktaş’ın görüştüğünü öğrenince önce durduk. Diğer görüşmeler durunca biz devreye girdik. Süreç 5-6 gün sürdü. Tabii ki Salah’ı alıyorsan bu paraları vereceksin. Ama sadece parayla da getiremezsin.” ifadelerini kullandı.

Salah transferini yalnızca saha içi performans açısından değerlendirmediklerini vurgulayan Trabzonspor Başkanı, Mısırlı yıldızın özellikle genç taraftarlar üzerinde önemli bir etki oluşturduğunu belirtti.

“Salah’ın gelişi Trabzonlu çocuklar için çok iyi oldu. Yıldız konusunda bir eksikliğimiz vardı. Bir vizyon transferi oldu. Bundan sonra da inşallah buna benzer yıldızlar gelecek.” diyen Doğan, bordo-mavililerin önümüzdeki dönemlerde de ses getirecek transferlere yönelebileceğinin mesajını verdi.

“119 milyon Euro oyuncu satışı yaptık”

Kulübün mali durumuna da değinen Ertuğrul Doğan, son dönemde gerçekleştirilen oyuncu satışlarına dikkat çekti. Trabzonspor'un son bir yılda 119 milyon Euro'luk oyuncu satışı gerçekleştirdiğini belirten Doğan, kadroda halen ciddi bonservis geliri sağlayabilecek futbolcular bulunduğunu söyledi.

Doğan, “Son bir yılda 119 milyon Euro oyuncu satışı yapmışız. Bir bu kadar daha satabileceğim oyuncum var. Rakiplerimiz 30-35 milyar seviyelerinde borçlanırken bizim borcumuz 1 milyar seviyelerine indi. Dolayısıyla benim oyuncuya para harcama hakkım var.” sözleriyle transfer politikasına yönelik eleştirilere de yanıt verdi.

Darwin Nunez için görüşmeler sürüyor

Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarında en dikkat çeken başlıklardan biri ise Darwin Nunez oldu. Uruguaylı golcünün teknik heyetin de beğendiği bir isim olduğunu doğrulayan Doğan, transfer için henüz anlaşmaya varılmadığını ancak temasların devam ettiğini açıkladı.

“Darwin Nunez, hocamızın da beğendiği çok önemli bir oyuncu. Henüz bir anlaşmamız yok. Görüşmeler devam ediyor.” ifadelerini kullanan Doğan, Salah transferinin ardından Trabzonspor'un bir başka dünya yıldızı için de çalışmalarını sürdürdüğünü resmen doğrulamış oldu.