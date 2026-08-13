Beşiktaş’ın Avrupa Ligi play-off maçı ne zaman, hangi gün?
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçında Hradec Kralove’yi eleyerek play-off turuna yükseldi. Siyah-beyazlılar play-off turunda Kauno Zalgiris ile eşleşti. Peki, Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? İşte sorunun cevabı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove'yi iki maç sonunda geçerek adını play-off turuna yazdırdı.
Siyah-beyazlıların bu turdaki rakibi ise Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris oldu.
BEŞİKTAŞ - KAUNO ZALGİRİS MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş ile Kauno Zalgiris arasındaki UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı 20 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak. Rövanş karşılaşması ise 27 Ağustos'ta Litvanya'da yapılacak.
MAÇ SAATİ VE YAYIN KANALI BELLİ Mİ?
Beşiktaş - Kauno Zalgiris karşılaşmasının 20 Ağustos'taki başlama saati ve yayıncı kuruluşu henüz netleşmedi.
Karşılaşmanın yayın bilgileri ve kesin başlama saati, yapılacak resmi açıklamaların ardından belli olacak.
AVRUPA LİGİ'NDE LİG AŞAMASI HEDEFİ
Beşiktaş, Kauno Zalgiris'i de geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalacak. Siyah-beyazlılar böylece Avrupa'da yoluna devam etmek için önündeki son engeli de aşmaya çalışacak.
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