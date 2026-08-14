UEFA Ülke Puanı güncellendi: Beşiktaş galibiyeti sonrası Çekya ile makas iyice açıldı!
Avrupa kupalarındaki temsilcilerimiz sezona muazzam bir başlangıç yapmayı sürdürüyor. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş'ın Çekya ekibi Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup ederek adını play-off turuna yazdırması, Türkiye'nin UEFA ülke puanı hanesine kritik puanlar ekledi. İşte UEFA Ülke Puanı sıralamasında son durum...
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş, Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup ederek adını play-off turuna yazdırdı. İlk karşılaşmayı da aynı skorla kazanan siyah-beyazlılar, toplamda 2-0'lık üstünlükle tur atladı.
Beşiktaş'ın galibiyetinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.
AVRUPA'DA 4 TÜRK TAKIMI KESİNLEŞTİ
Beşiktaş'ın tur atlamasıyla birlikte Türkiye'nin bu sezon Avrupa kupalarının lig aşamasında 4 takımla temsil edilmesi kesinleşti.
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa'da lig aşamasında mücadele edecek.
Türkiye'nin Avrupa sezonuna güçlü bir başlangıç yaptığı görülürken, Başakşehir organizasyonlara veda eden tek temsilci oldu.
Beşiktaş, oynadığı 4 eleme maçının tamamını kazanırken, Fenerbahçe ise 3 galibiyet ve 1 beraberlikle yoluna yenilgisiz devam ediyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 2 TAKIM İHTİMALİ
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u elemesi halinde Türkiye, uzun bir aranın ardından Şampiyonlar Ligi'nde 2 takımla temsil edilebilecek.
Beşiktaş ve Trabzonspor'un da UEFA Avrupa Ligi play-off turlarını geçmesi halinde Türkiye, Avrupa'nın ilk iki kupasında temsil hakkı elde edecek.
ÇEKYA İLE FARK AÇILABİLİR
Türkiye'nin en yakın takipçisi Çekya'nın ise en az bir takımının UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edeceği kesinleşti.
Beşiktaş'ın doğrudan bir Çekya temsilcisi olan Hradec Kralove'yi elemesi, rakibin Avrupa'daki temsilci sayısının azalması açısından Türkiye adına önemli bir avantaj oluşturdu.
Türkiye'nin kalan takımlarının elde edeceği galibiyetlerle Çekya ile arasındaki puan farkını daha da açma fırsatı bulunuyor.
UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SON DURUM
- İngiltere | 101.852
- İtalya | 87.660
- İspanya | 82.368
- Almanya | 80.116
- Fransa | 67.796
- Portekiz | 63.850
- Belçika | 58.150
- Hollanda | 51.895
- Türkiye | 47.975
- Çekya | 44.225
- Polonya | 44.125
- Yunanistan | 41.512
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