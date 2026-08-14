UEFA Ülke Puanı güncellendi: Beşiktaş galibiyeti sonrası Çekya ile makas iyice açıldı!

ÇEKYA İLE FARK AÇILABİLİR

Türkiye'nin en yakın takipçisi Çekya'nın ise en az bir takımının UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edeceği kesinleşti.

Beşiktaş'ın doğrudan bir Çekya temsilcisi olan Hradec Kralove'yi elemesi, rakibin Avrupa'daki temsilci sayısının azalması açısından Türkiye adına önemli bir avantaj oluşturdu.

Türkiye'nin kalan takımlarının elde edeceği galibiyetlerle Çekya ile arasındaki puan farkını daha da açma fırsatı bulunuyor.



