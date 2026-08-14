Vincenzo Italiano'dan Dusan Vlahovic için flaş sözler: 'Benim gözümde şampiyon...'

"ÇOK AÇ VE KAZANMAK İSTİYOR"

Vlahovic'i yakından tanıdığını belirten Italiano, Sırp golcünün karakterine dikkat çekti.





İtalyan teknik adam, "Dusan Vlahovic'i çok iyi tanıyorum, beraber güzel işler yaptık. Çok aç ve iyi işler yapmak için oynayan bir oyuncu. Kazanmak için agresif bir oyuncu ve çok genç. Beşiktaş forması altında çok güzel şeyler yapacak." ifadelerini kullandı.



