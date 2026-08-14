Vincenzo Italiano'dan Dusan Vlahovic için flaş sözler: 'Benim gözümde şampiyon...'
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Çekya ekibi Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup ederek adını play-off turuna yazdıran Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. İtalyan teknik adam, siyah-beyazlı yönetimin KAP'a bildirdiği yeni transfer Dusan Vlahovic hakkında son derece iddialı ifadeler kullandı.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
İtalyan çalıştırıcı, siyah-beyazlıların yeni transferi Dusan Vlahovic hakkında da değerlendirmelerde bulundu.
"ÇOK AÇ VE KAZANMAK İSTİYOR"
Vlahovic'i yakından tanıdığını belirten Italiano, Sırp golcünün karakterine dikkat çekti.
İtalyan teknik adam, "Dusan Vlahovic'i çok iyi tanıyorum, beraber güzel işler yaptık. Çok aç ve iyi işler yapmak için oynayan bir oyuncu. Kazanmak için agresif bir oyuncu ve çok genç. Beşiktaş forması altında çok güzel şeyler yapacak." ifadelerini kullandı.
"TARAFTAR ONA HAYRAN KALACAK"
Vlahovic ile transfer sürecinde görüştüğünü belirten Italiano, yeni yıldızın Beşiktaş'a gelmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.
İtalyan teknik adam, "Konuştuk, Beşiktaş'a geldiği için çok mutlu ve benim gözümde şampiyon bir oyuncu. Ona gol attırmak için oynayacağız, taraftarımız ona hayran kalacak. Beşiktaş inanılmaz 9 numaraya sahip oldu!" dedi.
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