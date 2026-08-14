Galatasaray’da şok gelişme: Ayrılmak istediğini menajerine iletti!
Galatasaray'da yeni sezon öncesi ve transfer döneminin sıcak günlerinde flaş bir ayrılık iddiası gündeme bomba gibi düştü. Sarı-kırmızılıların Uruguaylı yıldız orta sahası Lucas Torreira'nın Türkiye kariyerini noktalamak istediği öne sürüldü.
Galatasaray'da Lucas Torreira'nın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
Uruguaylı gazeteci Sebas Giovanelli'nin haberine göre Torreira, Türkiye'den ayrılmak istediğini menajerine bildirdi.
MAYIS AYINDAKİ OLAY KARARINI DEĞİŞTİRDİ
Haberde, Torreira'nın mayıs ayında kendisine saldıran kişinin serbest bırakılmasının ardından Türkiye'den ayrılmaya karar verdiği belirtildi.
Uruguaylı futbolcunun bu kararını menajeriyle paylaştığı ve kariyerine Türkiye dışında devam etmek istediği aktarıldı.
Torreira'nın geleceğiyle ilgili önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.
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