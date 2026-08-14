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Galatasaray - Çorum FK Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Galatasaray - Çorum FK Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

10:07, 14/08/2026, CumaG: Güncelleme: 10:12, 14/08/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Galatasaray - Çorum FK Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu bu akşam saat 21.30'da oynanacak Galatasaray - Çorum FK maçı ile start verecek. Rams Park'ta oynanacak karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Galatasaray, üst üste 5, toplamda 27. şampiyonluğunu elde etme hedefiyle başlayacağı ligin ilk haftasında kazanarak sezona 3 puan moraliyle girmeye çalışacak. Lesley Ugochukwu teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez bir resmi müsabakada sarı-kırmızılı formayı terletecek.

Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Arca Çorum FK'yi konuk edecek.

Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Arca Çorum FK'yi konuk edecek.

GALATASARAY - ÇORUM FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?


RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. 


GALATASARAY - ÇORUM FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.&nbsp;

Galatasaray, üst üste 5, toplamda 27. şampiyonluğunu elde etme hedefiyle başlayacağı ligin ilk haftasında kazanarak sezona 3 puan moraliyle girmeye çalışacak.


Galatasaray, üst üste 5, toplamda 27. şampiyonluğunu elde etme hedefiyle başlayacağı ligin ilk haftasında kazanarak sezona 3 puan moraliyle girmeye çalışacak.

İlk randevu


Galatasaray ile Çorum FK, ilk kez bir Süper Lig maçında birbirine rakip olacak.


Sarı-kırmızılı takım, tarihinde ilk kez Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde mücadele edecek İç Anadolu temsilcisini ağırlayacak. Çorum FK, Galatasaray'ın Süper Lig'de karşılaşacağı 77. farklı takım olacak.


İlk randevuGalatasaray ile Çorum FK, ilk kez bir Süper Lig maçında birbirine rakip olacak.Sarı-kırmızılı takım, tarihinde ilk kez Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde mücadele edecek İç Anadolu temsilcisini ağırlayacak. Çorum FK, Galatasaray'ın Süper Lig'de karşılaşacağı 77. farklı takım olacak.

Ligde iç sahadaki son 35 maçta yenilmedi


Galatasaray, ligde iç sahadaki son 35 maçta mağlubiyet yaşamadı.


Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 28 galibiyet aldı. "Cimbom" bu süreçte 7 kez berabere kaldı.


Ligde iç sahadaki son 35 maçta yenilmediGalatasaray, ligde iç sahadaki son 35 maçta mağlubiyet yaşamadı.Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 28 galibiyet aldı. "Cimbom" bu süreçte 7 kez berabere kaldı.

Hedef üst üste 5. şampiyonluk


Galatasaray, 2026-2027 sezonuna tarihi bir rekor hedefiyle girecek.


Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-2000 arasında 4 sezon üst üste ipi önde göğüsleyerek şampiyonluk serisi rekorunun sahibi olan sarı-kırmızılı ekip, 2022-2026 arasında bunu bu kez Okan Buruk idaresinde başardı.


Hedef üst üste 5. şampiyonlukGalatasaray, 2026-2027 sezonuna tarihi bir rekor hedefiyle girecek.Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-2000 arasında 4 sezon üst üste ipi önde göğüsleyerek şampiyonluk serisi rekorunun sahibi olan sarı-kırmızılı ekip, 2022-2026 arasında bunu bu kez Okan Buruk idaresinde başardı.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon da şampiyon olarak kendi rekorunu geliştirmek için mücadele edecek.


Sarı-kırmızılılar, bu sezon da şampiyon olarak kendi rekorunu geliştirmek için mücadele edecek.

Sezona kadrosunu koruyarak giriyor


Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğu kazanan kadrosunu koruyarak sezona girecek.


Sezona kadrosunu koruyarak giriyorGalatasaray, Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğu kazanan kadrosunu koruyarak sezona girecek.

Sarı-kırmızılı ekip, sezonun bitmesinin ardından geçen yıl kiralık sözleşmesi bulunan Noa Lang, Sacha Boey ve Yaser Asprilla ile yollarını ayırdı. 2022'de geldiği Galatasaray'da ikonik bir performans sergileyen ancak yaşadığı diz sakatlığından sonra beklentilerin uzağında kalan Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile de sözleşme yenilenmedi. "Cimbom" istediği verimi alamadığı Ahmed Kutucu'yu da Çaykur Rizespor'a kiraladı.


Sarı-kırmızılı ekip, sezonun bitmesinin ardından geçen yıl kiralık sözleşmesi bulunan Noa Lang, Sacha Boey ve Yaser Asprilla ile yollarını ayırdı. 2022'de geldiği Galatasaray'da ikonik bir performans sergileyen ancak yaşadığı diz sakatlığından sonra beklentilerin uzağında kalan Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile de sözleşme yenilenmedi. "Cimbom" istediği verimi alamadığı Ahmed Kutucu'yu da Çaykur Rizespor'a kiraladı.

Son şampiyon Galatasaray, yaşanan 5 önemli ayrılığa rağmen geçen sezon mutlu sona ulaşan kadronun ideal ilk 11'ini korudu.


Son şampiyon Galatasaray, yaşanan 5 önemli ayrılığa rağmen geçen sezon mutlu sona ulaşan kadronun ideal ilk 11'ini korudu.

Tek transfer yaptı


Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna sadece 1 oyuncu kattı.


Ligde üst üste 5. şampiyonluğunu kovalayacak sarı-kırmızılılar, Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'den kiraladı. Taraftarı transfer beklentisinde olan "Cimbom" şu ana kadar Ugochukwu haricinde oyuncu almadı.


Tek transfer yaptıGalatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna sadece 1 oyuncu kattı.Ligde üst üste 5. şampiyonluğunu kovalayacak sarı-kırmızılılar, Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'den kiraladı. Taraftarı transfer beklentisinde olan "Cimbom" şu ana kadar Ugochukwu haricinde oyuncu almadı.

Ligde üst üste 5. şampiyonluğunu kovalayacak sarı-kırmızılılar, Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'den kiraladı. Taraftarı transfer beklentisinde olan "Cimbom" şu ana kadar Ugochukwu haricinde oyuncu almadı.


Ligde üst üste 5. şampiyonluğunu kovalayacak sarı-kırmızılılar, Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'den kiraladı. Taraftarı transfer beklentisinde olan "Cimbom" şu ana kadar Ugochukwu haricinde oyuncu almadı.

Genç orta saha oyuncusu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez bir resmi müsabakada sarı-kırmızılı formayı terletecek.


Genç orta saha oyuncusu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez bir resmi müsabakada sarı-kırmızılı formayı terletecek.

Beş hazırlık maçının 4'ünü kazanamadı


Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, yeni sezon öncesinde yaptığı 5 hazırlık maçının 4'ünü kazanamadı.


İlk hazırlık maçında İstanbul'da Trendyol 1. Lig ekibi Eminevim Ümraniyespor'a konuk olan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Ardından Avusturya'ya kampa giden "Cimbom" burada da iki hazırlık maçı oynadı. Galatasaray, İtalyan takımlarından Monza'ya 2-0, Venezia'ya 3-0 mağlup oldu.


Beş hazırlık maçının 4'ünü kazanamadıTeknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, yeni sezon öncesinde yaptığı 5 hazırlık maçının 4'ünü kazanamadı.İlk hazırlık maçında İstanbul'da Trendyol 1. Lig ekibi Eminevim Ümraniyespor'a konuk olan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Ardından Avusturya'ya kampa giden "Cimbom" burada da iki hazırlık maçı oynadı. Galatasaray, İtalyan takımlarından Monza'ya 2-0, Venezia'ya 3-0 mağlup oldu.

Kamptan sonra RAMS Park'ta iki maça çıkan Galatasaray, Fransa temsilcisi Rennes ile 3-3 berabere kalırken İspanya'nın köklü takımlarından Villarreal'e 2-1 yenildi.


Kamptan sonra RAMS Park'ta iki maça çıkan Galatasaray, Fransa temsilcisi Rennes ile 3-3 berabere kalırken İspanya'nın köklü takımlarından Villarreal'e 2-1 yenildi.

Sarı-kırmızılıların söz konusu müsabakalarda attığı 9 golü Victor Osimhen (2), Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Ada Yüzgeç, Kazımcan Karataş, Can Armando Güner, Berat Luş ve Arda Tagay kaydetti.


Sarı-kırmızılıların söz konusu müsabakalarda attığı 9 golü Victor Osimhen (2), Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Ada Yüzgeç, Kazımcan Karataş, Can Armando Güner, Berat Luş ve Arda Tagay kaydetti.

Uğur Uçar için "duygusal" müsabaka


Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, takımının başındaki ilk Süper Lig maçına altyapısından yetiştiği Galatasaray'a karşı çıkacak.


Uğur Uçar için "duygusal" müsabakaÇorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, takımının başındaki ilk Süper Lig maçına altyapısından yetiştiği Galatasaray'a karşı çıkacak.

Galatasaray altyapısından yetişen ve 2004 yılında A takıma yükselen Uğur Uçar, sarı-kırmızılı formayı terlettiği 7 sezonda 93 resmi maça çıktı. Önemli bir potansiyeli olan Uğur Uçar'ın 2007-2008 sezonunda yaşadığı büyük sakatlık Galatasaray'daki kariyerini olumsuz etkiledi.


Galatasaray altyapısından yetişen ve 2004 yılında A takıma yükselen Uğur Uçar, sarı-kırmızılı formayı terlettiği 7 sezonda 93 resmi maça çıktı. Önemli bir potansiyeli olan Uğur Uçar'ın 2007-2008 sezonunda yaşadığı büyük sakatlık Galatasaray'daki kariyerini olumsuz etkiledi.

Teknik direktörlük kariyerine iyi başlayan Uçar, Mart 2025 ile Şubat 2026 arasında Trendyol 1. Lig temsilcisi Pendikspor'u çalıştırdı. Şubat 2026'da Çorum FK'nin başına geçen 39 yaşındaki teknik direktör, takımını Süper Lig'e taşımayı başardı.


Teknik direktörlük kariyerine iyi başlayan Uçar, Mart 2025 ile Şubat 2026 arasında Trendyol 1. Lig temsilcisi Pendikspor'u çalıştırdı. Şubat 2026'da Çorum FK'nin başına geçen 39 yaşındaki teknik direktör, takımını Süper Lig'e taşımayı başardı.

Uğur Uçar'ın Süper Lig'deki ilk rakibi ise altyapısında ve A takımda top koşturduğu Galatasaray olacak.


Uğur Uçar'ın Süper Lig'deki ilk rakibi ise altyapısında ve A takımda top koşturduğu Galatasaray olacak.

GALATASARAY - ÇORUM FK MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Lemina, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen



Çorum FK: Felipe, Gökhan, Penetra, Smolcic, Borza, Ramadani, Hüseyin, Karlsbakk, Fredy, Serdar, Thiam


GALATASARAY - ÇORUM FK MAÇ KADROSUMUHTEMEL 11'LERGalatasaray: Uğurcan, Sallai, Lemina, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper, OsimhenÇorum FK: Felipe, Gökhan, Penetra, Smolcic, Borza, Ramadani, Hüseyin, Karlsbakk, Fredy, Serdar, Thiam
Başlıklar :GalatasarayÇorum FKSüper Lig
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