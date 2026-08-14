Sarı-kırmızılı ekip, sezonun bitmesinin ardından geçen yıl kiralık sözleşmesi bulunan Noa Lang, Sacha Boey ve Yaser Asprilla ile yollarını ayırdı. 2022'de geldiği Galatasaray'da ikonik bir performans sergileyen ancak yaşadığı diz sakatlığından sonra beklentilerin uzağında kalan Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile de sözleşme yenilenmedi. "Cimbom" istediği verimi alamadığı Ahmed Kutucu'yu da Çaykur Rizespor'a kiraladı.



