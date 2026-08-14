Süper Lig'de perde açılıyor! İşte 1. haftanın maç programı
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Süper Lig'de yeni sezon başlıyor. Şampiyon Galatasaray sahasında ilk sınavını verirken Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor da sezona kritik karşılaşmalarla giriş yapacak. İşte 2026-2027 sezonunun ilk haftasında oynanacak tüm maçlar ve merak edilen karşılaşmaların programı.
Süper Lig'de 2026-2027 perdesi açılıyor. Lig Galatasaray, Çorum Fk maçıyla başlayacak. İşte haftanın maç programı...
Trendyol Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Haftanın hakemleri belli oldu
Trendyol Süper Lig'de yarın başlayacak 2026-2027 sezonunun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, ligde ilk hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
21.30 Galatasaray-Arca Çorum FK: Batuhan Kolak
19.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Gürcan Hasova
19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
21.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Oğuzhan Aksu
21.30 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: Yasin Kol
19.00 İstanbul Başakşehir-Kocaelispor: Mehmet Türkmen
21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK: Halil Umut Meler
21.30 Beşiktaş-Eyüpspor: Oğuzhan Çakır
21.30 Samsunspor-Göztepe: Kadir Sağlam
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