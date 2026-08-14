Lukaku sonrası Fenerbahçe'ye flaş teklif: Ayrılık kapıda!
Yaz transfer döneminde Romelu Lukaku ve Vedat Muriqi gibi dünya çapında hücum oyuncularını kadrosuna katarak gövde gösterisi yapan Fenerbahçe'de gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Sarı-lacivertlilerin genç santrforu Sidiki Cherif için flaş bir teklif geldi.
Fenerbahçe'de hücum hattına yapılan takviyelerin ardından gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Sarı-lacivertlilerde Sidiki Cherif için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.
Cherif'e Arap Yarımadası'ndan teklif
Ajansspor'un haberine göre; Romelu Lukaku ve Vedat Muriqi’nin kadroya katılmasıyla forma rekabetinde geriye düşen Sidiki Cherif için Arap Yarımadası'ndan resmi teklif geldi.
Fenerbahçe'nin, genç futbolcunun geleceğiyle ilgili değerlendirme yaptığı ve teklifin kabul edilmesi halinde Cherif'in takımdan ayrılabileceği belirtildi.
Sözleşmesi 2030'a kadar
Piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Cherif'in Fenerbahçe ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç golcü, sarı-lacivertli formayla çıktığı 17 karşılaşmada 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Lukaku ve Muriqi'nin yanı sıra Talisca'nın da hücum hattındaki seçenekleri artırmasıyla Cherif'in forma şansının azalması, ayrılık ihtimalini güçlendirdi.
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