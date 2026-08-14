Lukaku sonrası Fenerbahçe'ye flaş teklif: Ayrılık kapıda!

Sözleşmesi 2030'a kadar

Piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Cherif'in Fenerbahçe ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç golcü, sarı-lacivertli formayla çıktığı 17 karşılaşmada 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.



