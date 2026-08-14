Beşiktaş'tan Süper Lig ekibine flaş transfer

Süper Lig'de perde açılıyor! İşte 1. haftanın maç programı

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Süper Lig'de yeni sezon başlıyor. Şampiyon Galatasaray sahasında ilk sınavını verirken Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor da sezona kritik karşılaşmalarla giriş yapacak. İşte 2026-2027 sezonunun ilk haftasında oynanacak tüm maçlar ve merak edilen karşılaşmaların programı.