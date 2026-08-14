Beşiktaş'tan Süper Lig ekibine flaş transfer
Beşiktaş ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeni takımının kim olacağı merak edilen Salih Uçan için beklenen gelişme yaşandı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Süper Lig'e yeniden yükselen Gençlerbirliği ile anlaşma sağladı. Başkent ekibi, deneyimli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Salih Uçan'ın kariyerindeki yeni durağı resmen belli oldu.
Geçtiğimiz sezonun ardından Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ne transfer oldu.
Başkent temsilcisi, tecrübeli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalayarak transferi tamamladı.
Beşiktaş sonrası yeni macera
Siyah-beyazlı kulüple yollarını ayırdıktan sonra bonservisini eline alan Salih Uçan, kariyerine Süper Lig'de devam etme kararı aldı.
Gençlerbirliği'nin orta saha rotasyonuna deneyimli bir isim kazandırdığı transfer, başkent ekibinin yeni sezon kadro planlamasında önemli hamlelerden biri oldu.
2 yıllık sözleşme imzalandı
Gençlerbirliği ile anlaşmaya varan Salih Uçan'ın sözleşmesinin 2 yıllık olduğu bildirildi.
Tecrübeli futbolcunun Ankara temsilcisinde orta sahanın önemli parçalarından biri olması bekleniyor.
Uçan, Süper Lig'deki tecrübesiyle Gençlerbirliği'nin yeni sezon hedeflerine katkı sağlamaya çalışacak.
Beşiktaş'ta 136 maç
Salih Uçan, Beşiktaş formasıyla geçirdiği dönemde 136 resmi karşılaşmada görev yaptı.
Siyah-beyazlı formayla Türkiye Kupası ve iki Süper Kupa şampiyonluğu da yaşadı.
Salih Uçan'ın transferiyle Gençlerbirliği, Süper Lig'e dönüş yaptığı sezonda kadrosuna önemli bir deneyim daha eklemiş oldu.
Başkent temsilcisi, yeni sezonda tecrübeli oyuncusundan orta sahada liderlik ve istikrar bekliyor.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.