Lukaku’dan Fenerbahçe taraftarının gönlünü fetheden sözler: 'Benim ikinci evim'
Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemindeki en büyük bombası olan Belçikalı dünyaca ünlü santrfor Romelu Lukaku, sarı-lacivertli kulübe imza atmasının ardından basının karşısına geçerek çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Transfer sürecindeki güvenlerinden ötürü kulüp kurmaylarına teşekkür eden Lukaku, hedeflerinin tüm kupaları kazanmak olduğunu vurguladı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku, sarı-lacivertli kulübe katılmasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Belçikalı yıldız, transfer sürecinde kendisine destek olan isimlere teşekkür ederken Fenerbahçe ile tüm kupaları kazanmak istediğini söyledi.
"FENERBAHÇE'DE OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"
Transfer sürecinde kendisine güvenen isimlere teşekkür eden Lukaku, "Sayın Aziz Yıldırım'a, Cihan Kamer'e, Oğuz Çetin'e ve İsmail Kartal'a teşekkür ederim. Bana süreçte çok güvendiler. Fenerbahçe'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada olmak gurur... Zaten çok uzun süredir Fenerbahçe'de olmayı istiyordum. Yaklaşık bir aydır burada olmayı bekliyordum." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE BENİM İKİNCİ EVİM"
Türkiye'nin kendisi için özel bir yere sahip olduğunu belirten Lukaku, "Bu harika ülkede yaşayacak olmak ve Fenerbahçe'de olmak büyük keyif... Türkiye zaten benim ikinci evim. 30 yaşından sonra Türkiye'ye geldim. Babam da seneler önce burada futbol oynadı, ben de 3 yaşındaydım. Aklımda bazı şeyler var." dedi.
"KONU BİREYSEL DEĞİL, FENERBAHÇE"
Fenerbahçe'deki hedeflerini de anlatan deneyimli golcü, bireysel başarılardan ziyade takımın kazanmasının önemli olduğunu vurguladı.
Lukaku, "Önemli olan Fenerbahçe'nin zaferlerle ayrılması. Konu bireysel değil, Fenerbahçe! Oynadığımız futbolla taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Kulübün isteğini ve arzusunu da görebiliyorum." şeklinde konuştu.
"TÜM KUPALARI KAZANMAK İSTİYORUZ"
Takım arkadaşlarıyla tanıştığını belirten Lukaku, sözlerini şöyle tamamladı:
"Takım arkadaşlarımla tanıştım. Burada tüm kupaları kazanmak istiyoruz. Avrupa'da da başarılı olmak istiyoruz. Ben de mükemmel şekilde adapte olmak ve performansımı ortaya koymak istiyorum."
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