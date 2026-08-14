Lukaku’dan Fenerbahçe taraftarının gönlünü fetheden sözler: 'Benim ikinci evim'

"TÜRKİYE BENİM İKİNCİ EVİM"

Türkiye'nin kendisi için özel bir yere sahip olduğunu belirten Lukaku, "Bu harika ülkede yaşayacak olmak ve Fenerbahçe'de olmak büyük keyif... Türkiye zaten benim ikinci evim. 30 yaşından sonra Türkiye'ye geldim. Babam da seneler önce burada futbol oynadı, ben de 3 yaşındaydım. Aklımda bazı şeyler var." dedi.



