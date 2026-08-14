Cihan Kamer’den imza töreninde Lukaku için sakatlık açıklaması
Fenerbahçe'nin kadrosuna katarak büyük bir transfere imza attığı Belçikalı santrfor Romelu Lukaku'nun sağlık durumu hakkında çıkan spekülasyonlara sarı-lacivertli kulüpten resmi yanıt geldi. Düzenlenen imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer, yıldız futbolcunun durumuyla ilgili net konuştu.
Fenerbahçe yeni transferi Romelu Lukaku için imza töreni düzenliyor. Sarı-lacivertli yönetici Cihan Kamer, imza atılmadan önce Belçikalı golcü için flaş açıklamalarda bulundu.
"İKİ KERE KONTROL ETMEDEN TRANSFER ETMEM"
Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer, Lukaku'nun sağlık kontrollerinden başarıyla geçtiğini belirterek, oyuncunun herhangi bir sakatlığının bulunmadığını söyledi.
Kamer, "Ben iki kere kontrol etmeden bir oyuncuyu transfer etmem. Belçika’da sağlık kontrollerinden geçti, Türkiye’ye gelince de geçti. Sapasağlam." ifadelerini kullandı.
"SAKATLIK İHTİMALİ HER FUTBOLCU KADAR"
Lukaku'nun sakatlanma ihtimaliyle ilgili de konuşan Kamer, "Lukaku’nun da sakatlık ihtimali her futbolcu kadardır." dedi.
Bu açıklamayla birlikte Fenerbahçe cephesi, Belçikalı yıldızın sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan soru işaretlerine de yanıt vermiş oldu.
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