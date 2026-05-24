Sakarya’da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon

19:1124/05/2026, Pazar
DHA
Sakarya'da polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Gerçekleşen operasyonda çok sayıda madde ele geçirilirken, şüphelilerden 3'ünün ise kesinleşmiş hapis cezalarıyla arandığı ortaya çıktı.

Sakarya’da polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan 3 şüphelinin başka suçlardan arandığı ortaya çıktı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı ve Arifiye ilçelerinde ‘torbacı’ olarak ifade edilen uyuşturucu madde satışı yapan şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis ekipleri tarafından şüphelilerin iş yeri, ev ve araçlarında yapılan aramalarda 30 kilo sentetik cannabinoid yapımında kullanılacak olan 10.50 gram kimyasal madde, 19 parça halinde 3 bin 800 içimlik peçeteye emdirilmiş sentetik cannabinoid, 37 gram metamfetamin, 4 parça halinde toplam 28.65 gram sentetik cannabinoid, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından C.K. (37), A.K. (29), G.M. (40), K.K. (29), E.K. (42) ve R.A. (40) yakalandı.

6 şahıs tutuklandı

Gözaltına alınan şüphelilerden A.K.’nin ‘Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan 8 yıl 4 ay, ‘Kullanmak için uyuşturucu madde satın alma, bulundurma’ suçundan 5 yıl 8 ay, ‘Tehdit’ suçundan 5 ay olmak üzere toplamda 14 yıl 5 ay kesilmiş hapis cezası, R.A.’nın, ‘Kullanmak için uyuşturucu madde satın alma, bulundurma’ suçundan 1 yıl 11 ay 10 gün kesilmiş hapis cezası, C.K.’nın ise 1 yıl 8 ay kesilmiş hapis cezası ile arandıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.K., A.K., G.M., K.K., E.K. ve R.A. çıkarıldıkları mahkeme tarafından ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı.




