Sakarya’da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı ve Arifiye ilçelerinde ‘torbacı’ olarak ifade edilen uyuşturucu madde satışı yapan şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis ekipleri tarafından şüphelilerin iş yeri, ev ve araçlarında yapılan aramalarda 30 kilo sentetik cannabinoid yapımında kullanılacak olan 10.50 gram kimyasal madde, 19 parça halinde 3 bin 800 içimlik peçeteye emdirilmiş sentetik cannabinoid, 37 gram metamfetamin, 4 parça halinde toplam 28.65 gram sentetik cannabinoid, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından C.K. (37), A.K. (29), G.M. (40), K.K. (29), E.K. (42) ve R.A. (40) yakalandı.