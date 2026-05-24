Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kocaeli
40 milyon adet hap üretebilecek 1 ton uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi

40 milyon adet hap üretebilecek 1 ton uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi

16:4024/05/2026, Pazar
DHA
Sonraki haber
Olayla bağlantılı kişilere yönelik araştırma ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Olayla bağlantılı kişilere yönelik araştırma ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kocaeli Gebze ve Darıca ilçelerinde polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, 40 milyon hap üretilebilecek 1 ton 80 gram 'Pregabalin' isimli uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve takibine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 21 ve 22 Mayıs tarihlerinde Gebze ve Darıca ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda elde edilen bilgiler doğrultusunda saha çalışması yapan ekipler, yapılan analizlerin ardından bugün saat 03.00 sıralarında Darıca'daki bir iş yerine operasyon yaptı.

Operasyonda, 40 koli halinde 40 milyon hap üretilebilecek miktarda toplam 1 ton 80 gram ağırlığında 'Pregabalin' isimli uyuşturucu ham maddesi ile 14 koli halinde 161 kilo hap kapsül maddesi ele geçirildi.

Olayla bağlantılı kişilere yönelik araştırma ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.


#Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
#kocaeli
#uyuşturucu operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
27 Mayıs Çarşamba Bursa Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta Kılınacak? Diyanet Bursa Takvimini Yayınladı!