Türkiye’de eşi benzeri yok: 5 bin canlılık dev akvaryum Kocaeli’de açıldı

İLK GÜN 15 BİN ZİYARETÇİ AKIN ETTİ





Doğal yaşamı ve farklı kıtalara özgü su altı ekosistemlerini bir araya getiren Körfez Aqua, açılışın ilk gününde 15.150 ziyaretçiye ulaşarak önemli bir ilgi gördü. Sabahın erken saatlerinden itibaren oluşan yoğun kuyruklar, tesisin vatandaşlar tarafından ne denli merakla karşılandığını ortaya koyarken, aileler ve çocuklar akvaryumun sunduğu görsel deneyimi yakından inceleme fırsatı buldu.





SU ALTINDA KITALAR ARASI YOLCULUK





Yaklaşık 5 bin canlıya ev sahipliği yapan, 60’tan fazla türü bünyesinde barındıran ve 1 milyon 300 bin litreyi aşan su hacmiyle dikkat çeken tesis, ziyaretçilerine klasik bir akvaryum deneyiminin ötesinde farklı kıtaların su altı dünyasını keşfetme fırsatı sunuyor. Afrika’dan Güney Amerika’ya, Asya’dan Avrupa’ya uzanan tematik yaşam alanları sayesinde ziyaretçiler, dünyanın farklı coğrafyalarındaki su ekosistemlerini tek çatı altında gözlemleyebiliyor.