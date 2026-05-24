Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kocaeli
Dükkanların camını böyle kırdı: 14 ayrı suç kaydı var

Dükkanların camını böyle kırdı: 14 ayrı suç kaydı var

16:3524/05/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Ayağında ayakkabı da bulunmayan şüpheli elindeki kaldırım taşıyla bir iş yerinin camını tuzla buz etti.
Ayağında ayakkabı da bulunmayan şüpheli elindeki kaldırım taşıyla bir iş yerinin camını tuzla buz etti.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde cadde üzerindeki bazı dükkanların camlarını tahta ve taşlarla kıran şahıs yakalandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın failinin alkollü olduğu ve 14 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Feci olay, saat 05.00 sıralarında Tepecik Mahallesi Fethiye Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, V.D. isimli şahıs henüz belirlenemeyen bir nedenle çevredeki bazı dükkanları hedef alarak, tahta ve taşlarla camlarını kırdı.

"Polis arayın, beni yakalasınlar demiş"

İş yerinde maddi hasar oluşan 9 yıllık bölge esnafı Akif Bakar, sabah saatlerinde aldıkları haberle şok yaşadıklarını belirtti. İlk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını ifade eden Bakar, "İlk defa başımıza böyle bir olay geldi. Yapan kişi yakalanmış, yapma nedeni yok. Bilinçsizce saldırmış, kendinde de değilmiş. Sabaha doğru da fırına gitmiş, oradaki kişilere kendini yakalatmalarını söylüyor, ’polisi arayın’ diyor. Yakalanmış. Dediğim gibi şoktayız, yetkililer de gereğini yaptı" ifadesini kullandı.

"14 ayrı suç kaydı var"

Konuya ilişkin Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, olayı gerçekleştiren V.D.’nin kısa sürede yakalandığı bildirildi. Açıklamada, "Yapılan kontrollerde şahsın alkollü olduğu, çoğunluğu ’mala zarar verme’ ve ’uyuşturucu madde kullanımı’ olmak üzere toplam 14 suç kaydının bulunduğu tespit edilmiştir. Şüpheli, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.



#kocaeli
#saldırı
#dükkan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
27 Mayıs Çarşamba Bursa Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta Kılınacak? Diyanet Bursa Takvimini Yayınladı!