Kırmızı bültenle aranıyordu: Uluslararası suç örgütü liderinin kardeşi İstanbul'da yakalandı

11:1617/05/2026, Pazar
AA
Zanlının, Hollanda yetkili makamlarınca “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçundan ülkesine iadesinin talep edildiği öğrenildi.
Uluslararası suç örgütü lideri Johannes Leijdekkers’in kırmızı bültenle aranan kardeşi kardeşi Wilhelmus Adrianus Leijdekkers, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul polisinin düzenlediği operasyon ile gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile müşterek yürüttüğü çalışmalarda, Hollanda'nın yetkili makamlarınca kırmızı bültenle aranan W.A.L'nin (51) İstanbul'da olduğu belirlendi.

Pendik'te dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelinin, kardeşi olan uluslararası suç örgütü lideri J.L. ile kokain ticareti yaptığı, bu suçtan elde edilen gelirlerle çeşitli mal varlıkları edindiği tespit edildi.

Şüphelinin ayrıca, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan Türkiye’de de yakalama kararı bulunduğu ve arandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.



