Interpol'ün 'en çok arananlar' listesindeki isim Antalya'da yakalandı

9/05/2026, Cumartesi
IHA
MİT destekli operasyonda şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Antalya Emniyet Müdürlüğü ve MİT koordinasyonunda ortak bir operasyon gerçekleştirildi. İnterpol-Europol tarafından “en çok arananlar” listesinde bulunan Tunahan Çetkin, Antalya’nın Alanya ilçesinde tespit edilen adrese düzenlenen baskında yakalandı. Şüphelinin “Difüzyon Mesajı ile Cinayet” suçundan arandığı, ayrıca örgüt üyeliği ve uyuşturucu ticareti suç kayıtlarının bulunduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde, mesajlaşma uygulamaları üzerinden eylem hazırlığı yaptığı da ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Antalya Emniyet Müdürlüğü, İnterpol-Europol tarafından ‘en çok aranan’lar listesinde bulunan Tunahan Çetkin (29) isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmada, Europol tarafından hakkında "Difüzyon Mesajı ile Cinayet" suçundan aranma kaydı bulunan Çetkin’in bulunduğu adres tespit edildi. Şüphelinin Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunduğu adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda şüpheli Tunahan Çetkin yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliye yönelik yapılan sorgulamada, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından kaydı olduğu tespit edildi. Ayrıca şahsa yönelik yapılan araştırmalarda, bir mesajlaşma uygulaması üzerinden eylem hazırlıkları yaptığı ortaya çıktı.

Şüphelinin, Interpol-Europol tarafından yayınlanan en çok arananlar listesinin başında yer aldığı tespit edildi.



