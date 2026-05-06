Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hakkâri
20 milyarlık suç ağının merkezi deşifre edildi: Sistem yöneticisi yakalanıp Türkiye'ye getirildi

20 milyarlık suç ağının merkezi deşifre edildi: Sistem yöneticisi yakalanıp Türkiye'ye getirildi

23:406/05/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Türkiye’ye getirilen şüpheli M.O.B., Yüksekova’da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (Foto: Arşiv)
Türkiye’ye getirilen şüpheli M.O.B., Yüksekova’da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (Foto: Arşiv)

Hakkari’de yürütülen uluslararası soruşturmada, 20 milyar liralık yasa dışı bahis ve dolandırıcılık ağı ortaya çıkarıldı. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Bosna Hersek’te yakalanarak Türkiye’ye getirilen şüpheli M.O.B., Yüksekova’da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Hakkari Valiliği, kentte yürütülen uluslararası soruşturma kapsamında "20 milyar liralık suç ağının yönetim merkezi"nin deşifre edildiğini, Interpol Daire Başkanlığı aracılığıyla "kırmızı bülten"le aranan ve Bosna Hersek'te yakalanarak Türkiye'ye getirilen şüphelinin Yüksekova ilçesinde tutuklandığını bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen uluslararası soruşturmada 20 milyar liralık suç ağının yönetim merkezinin deşifre edildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında İnterpol Daire Başkanlığı aracılığıyla "kırmızı bülten"le aranan ve sistemin altyapısını kurup yöneten şüpheli M.O.B'nin Bosna Hersek'te düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye iade edildiği kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Suçun arşivi olarak kullanılan, şebekenin merkez üssü konumundaki şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda 20 milyar liralık illegal trafiğin tüm dijital izlerini barındıran 29 cep telefonu, 4 laptop ve bilgisayar kasası ele geçirildi. Ele geçirilen bu materyallerin 18 ili ve 7 ülkeyi kapsayan yasa dışı bahis ve dolandırıcılık ağının 'ana kumanda merkezi' olduğu anlaşılmıştır. Türkiye'ye getirilen ve Hakkari Siber Suçlarla Mücadele ekiplerimizce sorgulanan M.O.B, sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştır."



#Hakkari
#operasyon
#suç
#suç ağı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Resmi Gazete’de yayımlandı: Aile Bakanlığı KPSS ile mülakatsız 680 personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve tarihleri