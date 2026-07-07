Kocaeli'deki boya fabrikası yangınında acı haber: Bir işçi hayatını kaybetti
Kocaeli'de bir boya fabrikasında çıkan yangında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.
Körfez ilçesinde bir ambalaj fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin çalışmasıyla, saat 14.00 sıralarında söndürüldü.
Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangının çıktığı fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.
Bir işçi öldü iki işçi dumandan etkilendi
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir boya fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin çalışmasıyla saat 14.00 sıralarında söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 işçi, sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri tarafından yangının ardından fabrika içerisinde yapılan incelemede Samet Sarıkaya’nın (26) cansız bedenine ulaşıldı.
Ekiplerin yanan fabrikada incelemesi devam ederken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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