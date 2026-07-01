Tartıştığı kişiyi silahla kovalayıp bacağından yaraladı

Olay, saat 17.30 sıralarında Kuzey Mahallesi Şerefiye Caddesi'nde meydana geldi. A.K. henüz bilinmeyen nedenle tartışma sonucu kovaladığı F.K.'ye tabancayla ateş etti. Bacağına kurşun isabet eden F.K. yaralanırken, A.K. ise kaçarak uzaklaştı.