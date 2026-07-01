Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kocaeli
Tartıştığı kişiyi silahla kovalayıp bacağından yaraladı

Tartıştığı kişiyi silahla kovalayıp bacağından yaraladı

23:501/07/2026, Çarşamba
DHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde A.K. (36), tartıştıktan sonra bölgeden kaçmaya çalışan F.K.’yi (53) tabancayla bacağından yaraladı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Kuzey Mahallesi Şerefiye Caddesi'nde meydana geldi. A.K. henüz bilinmeyen nedenle tartışma sonucu kovaladığı F.K.'ye tabancayla ateş etti. Bacağına kurşun isabet eden F.K. yaralanırken, A.K. ise kaçarak uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. F.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis, A.K.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

#Kocaeli
#Körfez
#Silah
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖĞRENCİ AFFI SON DAKİKA GELİŞMELER: Öğrenci affı Meclis'e sunuldu mu, kimleri kapsıyor ve başvuru şartları neler?