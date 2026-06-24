TIR'ın römorkunda çıkan yangın mahallede endişe oluşturdu: 50 ev tahliye edildi

Yangın, saat 15.30 sıralarında Esentepe Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi ile TEM Otoyolu güzergâhında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki kuru ot yüklü TIR’ın römorkunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alev alan otların yol kenarına savrulmasıyla kuru otlar da tutuştu ve yangın çevreye yayıldı.