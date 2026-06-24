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TIR'ın römorkunda çıkan yangın mahallede endişe oluşturdu: 50 ev tahliye edildi

TIR'ın römorkunda çıkan yangın mahallede endişe oluşturdu: 50 ev tahliye edildi

20:4724/06/2026, Çarşamba
DHA
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kuru ot yüklü bir TIR’ın römorkunda çıkan yangın, yol kenarındaki kuru ot ve ağaçlara sıçradı. Yaklaşık 50 ev tedbir amacıyla tahliye edilirken, çevredeki yeşil alanlarda hasar oluştuğu yangın söndürüldü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Esentepe Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi ile TEM Otoyolu güzergâhında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki kuru ot yüklü TIR’ın römorkunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alev alan otların yol kenarına savrulmasıyla kuru otlar da tutuştu ve yangın çevreye yayıldı.

Yangının otoyol kenarında bulunan evlere yaklaşması üzerine yaklaşık 50 ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Bazı vatandaşlar da kendi imkânlarıyla evlerinden çıktı. Alevlerin bazı evlerin bahçelerine sıçraması sonucu hasar meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, su tankeri ve diğer acil müdahale ekipleri sevk edildi. Karayolları ekipleri acil durum yolunu trafiğe kapatırken, vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. 

Ekiplerin müdahalesiyle yangının yerleşim alanlarında daha geniş bir alana yayılması önlendi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü, TIR’ın römorku kullanılamaz hale geldi. Yangında TEM Otoyolu çevresindeki çam ağaçları, kuru otlar ve yeşil alanlar da zarar gördü.

Mahalle sakinleri, yol kenarındaki kuru otların uzun süredir biçilmediğini öne sürerek bakım çalışmalarının yetersiz olduğunu ifade etti. Vatandaşlar, yangının söndürülmesinin ardından evlerine geri döndü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. 

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