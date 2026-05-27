Yüreğir'de akıntıya kapılan genç kalp masajıyla hayata döndürüldü

00:3927/05/2026, Çarşamba
DHA
Sulama kanalına düşen genç, itfaiye görevlisinin kalp masajıyla hayata döndürüldü
Adana’nın Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi’nde kimliği henüz belirlenemeyen bir genç sulama kanalına düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, akıntıyla sürüklenen genci sudan çıkardı. Duran kalbi sağlık ekipleriyle birlikte yapılan kalp masajı müdahalesiyle yeniden çalıştırılan genç, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen genç sulama kanalına düştü. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akıntıya kapılarak sürüklenen genç, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sudan çıkarıldı. Sağlık ekipleriyle birlikte müdahale eden itfaiye personelinin yaptığı kalp masajıyla genç hayata döndürüldü. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan gencin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.





