Zonguldak'ta öğretmenin nefes aldıran müdahalesi: Öğrencisine Heimlich manevrası uyguladı

Zonguldak’ta soluk borusuna yemek parçası kaçan 10 yaşındaki öğrenci, öğretmeninin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 5 Mayıs tarihinde sabah saat 09.50’de İbrahim Fikri Anıl Ortaokulu’nda meydana geldi. Okulda 6 yıldır görev yapan Türkçe öğretmeni Erdal Karakaya, ders işleyeceği sınıfa girmek üzereyken sınıftan çıkan bir öğrencinin nefes almakta güçlük çektiğini gördü. Karakaya, 5’inci sınıf öğrencisinin boğazını göstermesi üzerine Heimlich manevrası uyguladı.
Manevra sonrası öğrencinin soluk borusuna kaçan gözleme parçası çıkarıldı. Öğrencinin nefes alması düzelirken, öğretmenin hayat kurtaran bu müdahalesi okulun güvenlik kameralarınca kaydedildi.