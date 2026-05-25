Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Zonguldak
Zonguldak'ta öğretmenin nefes aldıran müdahalesi: Öğrencisine Heimlich manevrası uyguladı

Zonguldak'ta öğretmenin nefes aldıran müdahalesi: Öğrencisine Heimlich manevrası uyguladı

20:2225/05/2026, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Soluk borusuna yemek kaçan öğrenciyi öğretmeni Heimlich manevrası ile kurtardı
Soluk borusuna yemek kaçan öğrenciyi öğretmeni Heimlich manevrası ile kurtardı

Zonguldak'ta İbrahim Fikri Anıl Ortaokulu’ndaki Türkçe Öğretmeni Erdal Karakaya, bir öğrencinin nefes almakta güçlük çektiğini görmesi üzerine Heimlich manevrası uyguladı. Öğretmenin müdahalesi sonrası öğrencinin nefes alması düzeldi.

Zonguldak’ta soluk borusuna yemek parçası kaçan 10 yaşındaki öğrenci, öğretmeninin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 5 Mayıs tarihinde sabah saat 09.50’de İbrahim Fikri Anıl Ortaokulu’nda meydana geldi. Okulda 6 yıldır görev yapan Türkçe öğretmeni Erdal Karakaya, ders işleyeceği sınıfa girmek üzereyken sınıftan çıkan bir öğrencinin nefes almakta güçlük çektiğini gördü. Karakaya, 5’inci sınıf öğrencisinin boğazını göstermesi üzerine Heimlich manevrası uyguladı.

Manevra sonrası öğrencinin soluk borusuna kaçan gözleme parçası çıkarıldı. Öğrencinin nefes alması düzelirken, öğretmenin hayat kurtaran bu müdahalesi okulun güvenlik kameralarınca kaydedildi.




#Heimlich Manevrası
#Boğulma
#Kurtarma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ordu bayram namazı vakti 2026 | 27 Mayıs Çarşamba Ordu Kurban Bayramı namaz saati