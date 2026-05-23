Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Giresun
Giresun'da dere taştı: Balık avlayan amca ve yeğen suya kapıldı

Giresun'da dere taştı: Balık avlayan amca ve yeğen suya kapıldı

23:3123/05/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Derede balık avlayan amca ve yeğeni sel sularına kapıldı
Derede balık avlayan amca ve yeğeni sel sularına kapıldı

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde balık avlamak için dereye giren amca ve yeğen, aniden yükselen suya kapılarak gözden kayboldu. Ekiplerin zorlu şartlarda yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda bir kişinin cansız bedeninin yeri tespit edilirken, kayıp olan diğer kişiyi arama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde balık avlamak için dereye giren amca ile yeğeni, aniden yükselen suya kapıldı. Olayda bir kişinin cansız bedeninin yeri tespit edilirken, kayıp diğer kişiyi arama çalışmaları sürüyor.


Edinilen bilgilere göre, Yağlıdere ilçesine bağlı Kanlıca köyünde balık avlamak amacıyla Yağlıdere Deresi’nde saçma atan amca Sedat Çelik ile aynı ismi taşıyan yeğeni Sedat Çelik, aniden yükselen suya kapıldı.


Cenazeye henüz ulaşılamadı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve güvenlik ekibi sevk edildi. Ekiplerin zorlu hava ve arazi şartlarında yürüttüğü çalışmalar sonucu bir kişinin cansız bedeninin yeri tespit edildi. Ancak derenin debisinin yüksek olması nedeniyle cenazeye henüz ulaşılamadığı öğrenildi.


Kayıp olan diğer kişiyi arama çalışmalarının ise aralıksız devam ettiği bildirildi. Yüksek su seviyesi nedeniyle arama-kurtarma ekiplerinin çalışmalarını güçlükle sürdürdüğü ifade edildi.



#Balık Avlama
#Cenaze
#Arama Çalışması
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Memur ve emeklinin gözü Mayıs enflasyonunda: Kritik tarih belli oldu