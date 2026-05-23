Bodrum’da ana su hattı patladı: Göçük oluşan yolda trafik durma noktasına geldi

Bodrum ilçesi Torba Mahallesi Demirbükü mevkisinde ana su isale hattı yüksek basınç nedeniyle patladı. Boru hattının patlamasıyla yolda göçük oluştu. Yolun kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Türkbükü ve Bodrum istikametine jandarma ekiplerince trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. MUSKİ ekiplerince bölgede onarım çalışması başlatıldı.