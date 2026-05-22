Tokat'ta sel riski nedeniyle bazı okullarda öğleden sonra eğitime ara verildi

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kentte etkili olan kuvvetli yağışın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı önlem amacıyla merkezde bulunan bazı okullarda 22 Mayıs Cuma günü öğleden sonra eğitim-öğretime ara verildiği bildirildi.