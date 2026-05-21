Taşkın riski devam ediyor! AFAD Başkanı Pehlivan: Tokat'ta 4 binin üzerinde hane tahliye edildi

10:4521/05/2026, Perşembe
G: 21/05/2026, Perşembe
AA
Tokat'ta günlerdir devam eden taşkın riskine karşı Almus Barajı'nda su tahliyesi yapılmıştı. Kent merkezinden geçen ve debisi artan Yeşilırmak Nehri, havadan görüntülendi. AFAD Başkanı Pehlivan, Tokat'ta taşkın riski nedeniyle 4 binin üzerinde hanenin tahliye edildiğini söyledi.

Tokat'ta günlerdir devam eden taşkın riskine karşı önlemler alınmış, dün okullar tatil edilmişti. Kentte, alınan kararla birlikte ÇEDAŞ Köprüsü yıkılmaya başlandı. Taşkın riski bulunan Yeşilırmak Nehri, dronla kaydedildi.Kış ve ilkbahar aylarındaki yağışlar sonucu doluluk oranı yüzde 100'e ulaşan Almus Barajı'ndan su tahliyesine başlandı.

Turhal ilçesinde ve merkeze doğru olan bölgelerde tahkimatların yapıldığına dikkati çeken Pehlivan, Almus Barajı'nın yüzde 100 doluluğa ulaşmasıyla dolusavaktan su atmaya başladığını belirtti.

Tokat'ın tüm ilçelerinde tedbir alındığını dile getiren Pehlivan, şöyle devam etti:

"4 binin üzerinde hanenin tahliyesi gerçekleştirildi. Yaklaşık 15 bin vatandaşımızın güvenli bölgelere alınması ki bu konuda vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz, anlayış gösterdiler. Risk yönetiminde, afet yönetiminde kamu birimlerimizle, sorumlu birimlerimizle işbirliği yaptılar. Onları misafir eden vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Kamu misafirhanelerini Sayın Valimizin talimatlarıyla açmıştık. Orada bine yakın vatandaşımızı misafir ettik ama kalanı ağırlıklı olarak kendi akrabalarının, yakınlarının yerinde kaldı. İnşallah normale döndüğünde hepsi evlerine dönecek. Esnaflarımız sağ olsunlar, onlar da bu tedbir çalışmalarına ortak oldu. Dükkanlarını boşaltanlar oldu. Yine dükkanların önünde tahkimat oluşturuldu. Su çekildiğinde inşallah, esnaflarımız da yine normale dönecek."

Pehlivan, bu süreçte tarım arazileriyle ilgili de tespit yapıldığına işaret ederek, evlerle ilgili hasar tespitlerinin sürdüğünü anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışmaları yakından takip ettiğini belirten Pehlivan,
"Diğer bütün illerde benzer hadiselerde olduğu gibi azami hassasiyetle, talimatları da her zaman bir an evvel bu tedbirlerin alınması, müdahale yapılması, yaraların sarılması yönünde oluyor. Yurdumuzdaki bütün illerdeki gelişmeleri de takip ediyoruz."
diye konuştu.

Pehlivan, Hatay'da taşkın, sel ve heyelan hadiselerinin yaşandığını dile getirerek, "Oradaki vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yoğun yağışlara bağlı olarak trafikte kalan bir vatandaşımız ve heyelandan etkilenen bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Kendilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tokat Valisi Abdullah Köklü de 530 araç ve 2 binin üzerinde personelle devriye ve vardiya sistemini koruyacak şekilde bir haftadır taşkınlara karşı ciddi çalışmaların gerçekleştirildiğini belirterek,
"Şu ana kadar kötü bir senaryoya maruz kalmadık. İnşallah iyi şekilde atlatacağımızı ümit ediyorum. İldeki AFAD, Devlet Su İşleri, Özel İdare ve diğer kurumlarımızın çalışmalarını koordineli şekilde yürüttüklerini memnuniyetle gördük. Bundan dolayı da emek veren tüm personelimize teşekkür ediyorum."
dedi.
Yeşilırmak'ın debisi arttı

Tahliyenin ardından Tokat il merkezinden de geçen Yeşilırmak Nehri'nin debisi arttı. Taşkın riski bulunan Yeşilırmak'ın Tokat'tan geçen bölümü, dronla görüntülendi.

Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak ise aralıklarla etkisini sürdürüyor.

464 hane tahliye edildi

Taşkın korumaya yönelik tahkimatların yapıldığına değinen Pehlivan, şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığını vurguladı.

Bugün itibarıyla 464 hanede tahliye çalışması yapıldığını anlatan Pehlivan,
"Toplamda da yaklaşık 850, son rakam 842 idi, vatandaşımız kamu misafirhanelerinde misafir edildi. Başka alternatif imkanlar olan, akrabalarının yanında olanlar da oralara gitti. Tabii hayvanları, bu afetlerde kesinlikle onları da ihmal etmiyoruz. Büyükbaş, küçükbaş, 10 bin 333 büyükbaş hayvan, 3 bin 500 civarında küçükbaş hayvan, 2 bin 500 civarında da arı kovanı tahliyeleri gerçekleştirildi."
diye konuştu.

Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarların geldiğini dile getiren Pehlivan, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 250 civarında ihbar gelmişti. Bunların 206'sı su baskını olan evlerle ilgiliydi. Bunların hepsine müdahale edildi. Su baskını yaşanan evlerde hem bizim yönlendirdiğimiz, AFAD tarafından yönlendirdiğimiz ekipler, hem belediyemizin ekipleri, hem valiliğimizin yine yönlendirdiği ekiplerle buralarda tahliyeler yapıldı. 42 iş yerinde aynı şekilde tahliyeler yapıldı. Dolayısıyla Almus Barajı'nın dolusavaktan gelmesi muhtemel beklenenden de fazla su seviyesinin de artması riskine karşı her türlü önlem alındı ve bugün itibariyle bu önlemler sayesinde çok şükür herhangi bir kaybımız yok."

Pehlivan, süreci Ankara'dan anbean zaten takip ettiklerini koordinasyonu yerinde görmek adına Tokat'a geldiğini kaydetti.

En son 1993 yılında su tahliyesi yapıldı

Barajda ocak ayının başında yüzde 38 olan doluluk, kış ve ilkbahar aylarındaki yağışlar sayesinde bugün itibarıyla yüzde 100'e ulaştı. En son 1993 yılının mayıs ayında dolu savaktan su bırakılan Almus Baraj Gölü'nden su tahliyesine başlanabileceği değerlendiriliyor.

Ekipler teyakkuzda

DSİ 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki rezervuarlı barajların birçoğunun kapak açmaya başladığı bu süreçte Almus Barajı'nın da dolusavaktan su bırakma noktasına gelindi.

Depolama hacmi 975,74 hektometreküp olan Almus Barajı'nda, bugün itibarıyla dolusavak yapısından su kademeli olarak kontrollü şekilde kanallara boşaltılmaya başlandı.

DSİ, Tokat İl Özel İdaresi ve Turhal Belediyesine bağlı ekipler de muhtemel taşkınlara karşı kamyon ve iş makineleri ile ırmak kenarında çalışma yapıyor.

Bu kapsamda, toplam 107 personelin görev aldığı taşkın bölgesinde, 10 uzun boomlu ekskavatör, 7 kısa boomlu ekskavatör, 1 draglayn ekskavatör, 2 dozer, 19 kamyon, 4 treyler, 2 akaryakıt tankeri, 2 masdef dizel pompa, dizel pompa, 8 dalgıç pompa, 3 jeneratör, vinçli kamyon ile çalışmalar yürütülüyor.




