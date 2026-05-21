Taşkın riski devam ediyor! AFAD Başkanı Pehlivan: Tokat'ta 4 binin üzerinde hane tahliye edildi

Tokat'ta günlerdir devam eden taşkın riskine karşı Almus Barajı'nda su tahliyesi yapılmıştı. Kent merkezinden geçen ve debisi artan Yeşilırmak Nehri, havadan görüntülendi. AFAD Başkanı Pehlivan, Tokat'ta taşkın riski nedeniyle 4 binin üzerinde hanenin tahliye edildiğini söyledi.
Tokat'ta günlerdir devam eden taşkın riskine karşı önlemler alınmış, dün okullar tatil edilmişti. Kentte, alınan kararla birlikte ÇEDAŞ Köprüsü yıkılmaya başlandı. Taşkın riski bulunan Yeşilırmak Nehri, dronla kaydedildi.Kış ve ilkbahar aylarındaki yağışlar sonucu doluluk oranı yüzde 100'e ulaşan Almus Barajı'ndan su tahliyesine başlandı.
Turhal ilçesinde ve merkeze doğru olan bölgelerde tahkimatların yapıldığına dikkati çeken Pehlivan, Almus Barajı'nın yüzde 100 doluluğa ulaşmasıyla dolusavaktan su atmaya başladığını belirtti.
Tokat'ın tüm ilçelerinde tedbir alındığını dile getiren Pehlivan, şöyle devam etti:
Pehlivan, bu süreçte tarım arazileriyle ilgili de tespit yapıldığına işaret ederek, evlerle ilgili hasar tespitlerinin sürdüğünü anlattı.
Pehlivan, Hatay'da taşkın, sel ve heyelan hadiselerinin yaşandığını dile getirerek, "Oradaki vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yoğun yağışlara bağlı olarak trafikte kalan bir vatandaşımız ve heyelandan etkilenen bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Kendilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Yeşilırmak'ın debisi arttı
Tahliyenin ardından Tokat il merkezinden de geçen Yeşilırmak Nehri'nin debisi arttı. Taşkın riski bulunan Yeşilırmak'ın Tokat'tan geçen bölümü, dronla görüntülendi.
Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak ise aralıklarla etkisini sürdürüyor.
464 hane tahliye edildi
Taşkın korumaya yönelik tahkimatların yapıldığına değinen Pehlivan, şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığını vurguladı.
Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarların geldiğini dile getiren Pehlivan, şunları kaydetti:
Pehlivan, süreci Ankara'dan anbean zaten takip ettiklerini koordinasyonu yerinde görmek adına Tokat'a geldiğini kaydetti.
En son 1993 yılında su tahliyesi yapıldı
Barajda ocak ayının başında yüzde 38 olan doluluk, kış ve ilkbahar aylarındaki yağışlar sayesinde bugün itibarıyla yüzde 100'e ulaştı. En son 1993 yılının mayıs ayında dolu savaktan su bırakılan Almus Baraj Gölü'nden su tahliyesine başlanabileceği değerlendiriliyor.
Ekipler teyakkuzda
DSİ 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki rezervuarlı barajların birçoğunun kapak açmaya başladığı bu süreçte Almus Barajı'nın da dolusavaktan su bırakma noktasına gelindi.
Depolama hacmi 975,74 hektometreküp olan Almus Barajı'nda, bugün itibarıyla dolusavak yapısından su kademeli olarak kontrollü şekilde kanallara boşaltılmaya başlandı.
DSİ, Tokat İl Özel İdaresi ve Turhal Belediyesine bağlı ekipler de muhtemel taşkınlara karşı kamyon ve iş makineleri ile ırmak kenarında çalışma yapıyor.
Bu kapsamda, toplam 107 personelin görev aldığı taşkın bölgesinde, 10 uzun boomlu ekskavatör, 7 kısa boomlu ekskavatör, 1 draglayn ekskavatör, 2 dozer, 19 kamyon, 4 treyler, 2 akaryakıt tankeri, 2 masdef dizel pompa, dizel pompa, 8 dalgıç pompa, 3 jeneratör, vinçli kamyon ile çalışmalar yürütülüyor.