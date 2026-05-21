Olası bir taşkından etkileneceği öngörülen Yeşilırmak kıyısı boyunca, nehrin sağ ve sol taraflarında yoğun bir çalışma başlatıldı. DSİ, Tokat İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerince yürütülen çalışmada, suyun gücünü kesmek amacıyla özellikle kent merkezinde tonlarca ağırlıktaki devasa kayalar kullanıldı.