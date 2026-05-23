Tokat’ta Yeşilırmak taştı: Mahsur kalan araç son anda kurtarıldı

20:02 23/05/2026, Cumartesi
IHA
Tokat’ta taşkında mahsur kalan araç son anda kurtarıldı
Tokat'ta Almus Barajı’nın maksimum doluluğa ulaşması ve sağanak yağış nedeniyle Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi. Çökelikkışla köyünde su baskını riski altında kalan park halindeki bir otomobil, İl Özel İdaresi ekiplerince güvenli alana çekildi.

Tokat’ta Yeşilırmak’ta su seviyesinin yükselmesiyle taşkında mahsur kalan araç son anda kurtarıldı.

Tokat’ta etkili olan sağanak yağış ve Almus Barajı’nın maksimum doluluk seviyesine ulaşması nedeniyle, kent merkezinden geçen Yeşilırmak’ta su seviyesi hızla yükseldi. Merkeze bağlı Çökelikkışla köyünde bir vatandaşın ihbarı üzerine Tokat İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye sevk edildi. Yoğun yağış nedeniyle bir evin çevresinde su seviyesinin hızla yükseldiği ve park halindeki bir aracın sular altında kalma riski bulunduğu belirlendi. Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle otomobil güvenli alana çekilerek kurtarıldı.



