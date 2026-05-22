Hatay’da sel felaketi: 4 kişi hayatını kaybetti 1 kişi aranıyor

Hatay’da metrekareye 157,2 kilogram yağışın düştüğü sağanak sele neden oldu. Antakya’da çöken evde 15 yaşındaki Abdulhannan El Muhamme, Defne’de dere yatağına düşen otomobilde Nedim Habeşoğlu, Samandağ’da sel sularına kapılan Şahut Kimyonok hayatını kaybetti. Karaçay Mahallesi’nde dereye düşen otomobilde kaybolan 19 yaşındaki Deniz Hoşgel’in de cesedine ulaşılırken, 20 yaşındaki Musa Paşa’yı arama çalışmaları sürüyor.
Hatay genelinde önceki gece ve dün sabah metrekareye 157,2 kilogram yağışın düştüğü sağanak, Antakya, Defne, Reyhanlı ve Samandağ ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu; evleri, iş yerlerini ve tarım arazilerini su bastı.
Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde, yamaçta bulunan tek katlı müstakil ev, toprak kayması nedeniyle yola doğru çöktü. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekiplerinin evin enkazında yaptığı çalışmada 15 yaşındaki Abdulhannan El Muhamme’nin cesedine ulaşılırken, yaralı kurtarılan 3 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Asi Nehri taştı
Samandağ ilçesinde de sel meydana geldi. Sel suları nedeniyle Antakya-Samandağ kara yolundaki köprü ile bazı yollarda çökme oldu. Çöken yollarda park halindeki araçlar zarar gördü. Ayrıca Huzurlu ve Acılar mahallelerinden geçen derenin taşması sonucu bazı araçlar, suda sürüklendi. Debisi artan Asi Nehri'nin bazı bölümlerinde taşkınlar yaşandı, araçlar su içinde kaldı. Kent genelinde 74 ekip, 498 araç ve bin 230 personel de ihbarlara müdahalede bulundu.
Defne-Samandağ çevre yolu Subaşı Üst Geçidi yakınlarında yolda çökme meydana geldi. Otomobiliyle ilerlerken dere yatağına düşen 66 yaşındaki Nedim Habeşoğlu da hayatını kaybetti. Habeşoğlu'nun cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Samandağ ilçesinde kapıldığı sel sularında kaybolan 62 yaşındaki Şahut Kimyonok’un da cesedine ulaşıldı.
Deniz Hoşgel'in cesedine ulaşıldı
Karaçay Mahallesi’nde sel sırasında dereye düşen otomobilde kaybolan 19 yaşındaki Deniz Hoşgel’in cesedine ulaşıldı. Asi Nehri’nin Akdeniz’e döküldüğü bölgede bulunan cesedin Hoşgel’e ait olduğu belirtildi. DHA’nın aktardığına göre, aynı araçta bulunduğu belirtilen 20 yaşındaki Musa Paşa’yı arama-kurtarma çalışmaları ise sürüyor.
İlçede olası olumsuzlukların önüne geçilmesi için bugün eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Yağışların sona ermesiyle ekipler, biriken suların tahliyesi ve temizlik için çalışma başlattı.
AFAD Başkanı son durumu açıkladı
Hatay'a gelen AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu.