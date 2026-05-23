Hatay'da sele kapılan Musa Paşa'dan acı haber: Tarlada cansız bedeni bulundu

Kentte 3 gün önce etkili olan sağanak nedeniyle Samandağ ilçesinde meydana gelen selde kaybolan Paşa için AFAD Başkanlığı koordinasyonunda sahil güvenlik, itfaiye ve jandarma ekipleriyle sivil toplum kuruluşlarından gönüllüler, Karaçay mevkisinden başlayarak Asi Nehri'nin denize döküldüğü bölgeye kadar yaklaşık 20 kilometrelik hatta dron ve iz takip köpeklerinin desteğiyle arama çalışması yaptı.