Hatay'da sele kapılan Musa Paşa'dan acı haber: Tarlada cansız bedeni bulundu

19:03 23/05/2026
Selde kaybolan 20 yaşındaki Musa Paşa'nın cesedi bulundu
Hatay'da selde kaybolan iki gençten Deniz Hoşgel'in ardından, 20 kilometrelik hatta dron ve iz takip köpekleriyle aranan Musa Paşa'nın da cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, tarlada çalışan bir vatandaş tarafından fark edildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde selde kaybolan 20 yaşındaki Musa Paşa'nın cesedi bulundu.

Kentte 3 gün önce etkili olan sağanak nedeniyle Samandağ ilçesinde meydana gelen selde kaybolan Paşa için AFAD Başkanlığı koordinasyonunda sahil güvenlik, itfaiye ve jandarma ekipleriyle sivil toplum kuruluşlarından gönüllüler, Karaçay mevkisinden başlayarak Asi Nehri'nin denize döküldüğü bölgeye kadar yaklaşık 20 kilometrelik hatta dron ve iz takip köpeklerinin desteğiyle arama çalışması yaptı.

Paşa'nın cansız bedeni, kaybolduğu noktadan yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta yakınının tarlasında çalışan Serkan Kocaoğlu tarafından bulundu.

İncelemenin ardından Paşa'nın cenazesi morga kaldırıldı

Kocaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuzenine ait tarlada zeytin budama ve temizlik yaptığı sırada çalıların arasında ceset gördüğünü söyledi.

Kocaoğlu, durumu bölgede bulunan arama ekiplerine bildirdiğini ve ekiplerin gelerek tespit yaptıklarını belirtti.

Şehirde 3 gün önce etkili olan sağanakta Samandağ ilçesinde Deniz Hoşgel (19) ve arkadaşı Musa Paşa (20) sele kapılarak kaybolmuş, ekiplerin çalışması sonucu dün iki gencin içinde olduğu değerlendirilen otomobil kaza yapmış halde bulunmuştu.

Bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Mağaracık Mahallesi'nde Asi Nehri'nin denizle buluştuğu noktada Hoşgel'in cansız bedenine ulaşmıştı.



