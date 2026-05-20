Mersin'de Göksu Irmağı'nda esrarengiz ölüm: Cesedin kimliği tespit edildi

00:1820/05/2026, Çarşamba
DHA
Silifke'de Feyyaz Bilgen Köprüsü yakınlarında nehirde bir kişinin sürüklendiğini gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sudan çıkarılan cansız bedenin Ümit Başak’a ait olduğu tespit edilirken, kesin ölüm nedeni otopsinin ardından netlik kazanacak.

Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Irmağı'nda Ümit Başak'ın (41) cansız bedeni bulundu.

Olay, saat 21.30 sıralarında Silifke ilçesindeki Göksu Irmağı Feyyaz Bilgen Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Bir erkek cesedinin suda sürüklendiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Su yüzeyindeki ceset, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yapılan incelemede cesedin Ümit Başak'a ait olduğu tespit edildi. Hakkında herhangi bir kayıp başvurusu bulunmayan Başak'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.



#Cesed
#Göksu Irmağı
#Otopsi
