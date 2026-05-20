Mersin'de Göksu Irmağı'nda esrarengiz ölüm: Cesedin kimliği tespit edildi

Olay, saat 21.30 sıralarında Silifke ilçesindeki Göksu Irmağı Feyyaz Bilgen Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Bir erkek cesedinin suda sürüklendiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Su yüzeyindeki ceset, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yapılan incelemede cesedin Ümit Başak'a ait olduğu tespit edildi. Hakkında herhangi bir kayıp başvurusu bulunmayan Başak'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.