Eskişehir'de torun dehşeti: Üç yerinden bıçaklanan dede ağır yaralandı

00:2818/05/2026, Pazartesi
IHA
Hastaneye kaldırılan yaşlı adamın durumunun ağır olduğu öğrenildi. (Foto: Arşiv)
Eskişehir’in Erenköy Mahallesi’nde dede ile torun arasında çıkan tartışma kanlı bitti. İddiaya göre 21 yaşındaki Emir Musa G., dedesi Musa G.’yi sırtından, kolundan ve bacağından bıçakladı. Ağır yaralanan 73 yaşındaki adam hastaneye kaldırılırken, şüpheli torun polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Eskişehir’de torunu tarafından üç yerinden bıçaklanan dede ağır yaralanırken, 21 yaşındaki torun gözaltına alındı.

Olay, Erenköy Mahallesi Bozkaya Sokak’taki bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Musa G. (73) ile torunu Emir Musa G. (21) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Musa G., torunu Emir Musa G. tarafından sırtından, sol kolundan ve sol bacağından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan yaşlı adam, yapılan ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşlı adamın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan torunu Emir Musa G. ise emniyete götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



