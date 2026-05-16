Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Eskişehir
Eskişehir'de doğalgazlı evde küçük tüp faciası: 71 Yaşındaki kadın banyoda ölü bulundu

Eskişehir'de doğalgazlı evde küçük tüp faciası: 71 Yaşındaki kadın banyoda ölü bulundu

20:5816/05/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Yaşlı kadın banyoda ölü bulundu
Yaşlı kadın banyoda ölü bulundu

Odunpazarı ilçesinde, doğalgazlı evinde su kaynatmak için banyoda küçük tüp açtığı iddia edilen 71 yaşındaki Hatice Özsoy, sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cansız bedeni, evden gelen kokular üzerine kapıyı kırarak içeri giren komşuları tarafından bulundu.

Eskişehir’de yaşlı bir kadın, banyoda ölü olarak bulundu. Banyodaki küçük tüpte gaz sızıntısı olduğu belirlendi.


Olay, Odunpazarı ilçesi Altınok Sokak üzerinde bulunan iki katlı bir binanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairede tek başına yaşıyan 71 yaşındaki Hatice Özsoy’un dairesinden gelen gaz kokuları komşuları tarafından fark edildi. Özsoy’dan haber alınamaması üzerine, komşuları kapıyı kırarak bahse konu daireye girdi. Yoğun gaz kokusundan dolayı komşuları durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giren ve daireye giren ekipler banyoda Hatice Özsoy’u hareketsiz yatarken buldu. Yapılan kontrollerde Özsoy’un hayatını kaybettiği belirlendi. Hatice Özsoy’un evde tek yaşadığı, gaz kokusunun ise su kaynatmaya çalıştığı küçük tüpten geldiği belirlendi. Dairenin doğalgazlı ve kombili olduğu tespit edildi. Özsoy’un cenazesi otopsi işlemleri için Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Konuyla alakalı geniş çaplı inceleme başlatıldı.



#Doğalgaz
#Tüp
#Ölü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Seferberlik emri nedir? MSB Yıldırım Serisi Seferberlik tatbikatı ne zaman ve nerede yapılacak?