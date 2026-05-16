Tatil için geldiği Alanya'da acı son: İsveçli turist otel odasında ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde yabancı turist kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Çarşı Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan İsveç uyruklu Svetlana Natalia Linder'in (46) uzun süre dışarı çıkmaması üzerine otel personeli odasına girdi.
Hayatını kaybettiği belirlendi
Linder'in hareketsiz yattığını gören personel, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine otele giden ekipler, İsveçli turistin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Turistin cenazesi, otopsi için Alanya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.