Antalya’da gece yarısı kanlı kavga: Üç kişi hayatını kaybetti

22:0517/05/2026, Pazar
AA
Silahlı kavgada hayatını kaybeden üç kişi defnedildi.

Antalya’da A.B. ile üç kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tabancayla açılan ateş sonucu Bilgin Korkut ve Oğuz Avcı olay yerinde, Emre Savran ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından teslim olan şüpheli A.B. tutuklanırken, bir kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kökez Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde saat 02.00 sıralarında A.B. (25) ile Bilgin Korkut, Oğuz Avcı ve Emre Savran arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.B, tabancayla Korkut, Avcı ile Savran'a ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Korkut ve Avcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan Savran ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Şüpheli A.B. olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu. A.B'nin ifadesi doğrultusunda olay yerinde bulunduğu belirlenen O.V. de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheliler A.B. ile O.V. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden O.V. savcılık ifadesinin ardından serbest kalırken, A.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan aileleri tarafından alınan 3 kişinin cenazesi, Akbaş Mahallesi mezarlığına defnedildi.



