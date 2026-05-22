İzmir'de 26 düzensiz göçmen yakalandı: 24 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde 26 düzensiz göçmen yakalandı, Foça ilçesinde ise 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun belirlenmesi üzerine bot ekibi görevlendirildi.
Foça ilçesi açıklarında ise düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.