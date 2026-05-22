İzmir'de 26 düzensiz göçmen yakalandı: 24 göçmen kurtarıldı

22/05/2026, Cuma
G: 21/05/2026, Perşembe
AA
Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
İzmir'in Çeşme ilçesinde 26 düzensiz göçmen yakalandı, Foça ilçesinde ise 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun belirlenmesi üzerine bot ekibi görevlendirildi.

Durdurulan lastik bottaki 1'i çocuk 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Foça ilçesi açıklarında ise düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki 23 düzensiz göçmen ile deniz yüzeyindeki 1 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



